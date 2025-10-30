"الجبهة الوطنية" يحشد في الأقصر لدعم مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025.. رسائل وطنية ووحدة شعبية ودعوة للمشاركة في بناء مستقبل مصر

نظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، وهما محمد عوض عن دائرة أرمنت، ووائل زكريا الأمير عن دائرة إسنا، إلى جانب دعم مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، بحضور قيادات وأعضاء الحزب وجمهور من أهالي المحافظة.

حضر المؤتمر لفيف ابناء المحافظة، وعدد كبير من قيادات الحزب، منهم، اللواء أحمد سعد، أمين أمانة العضوية المركزية بالحزب، طاهر أبوزيد، أمين أمانة الرياضة بالحزب، مرشحا الحزب فردى بالمحافظة، محمد عوض، وائل زكريا الأمير، والنائبة منى شاكر، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن جزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وخلال كلمته، أكد اللواء أحمد سعد، أمين أمانة العضوية المركزية بالحزب، أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس ثقة المواطنين في الجبهة الوطنية ومشروعها السياسي قائلاً: "الحزب وُلد كبيرًا وله حضور قوي في كل المحافظات، وأبناء الجبهة الوطنية قادرون على إثبات أنفسهم في البرلمان كما أثبتوا في الشارع المصري".

وأضاف سعد، أن كوادر الجبهة الوطنية تمتلك رؤية واضحة للعمل العام، مشيرًا إلى أن نجاح مرشحي الحزب في البرلمان سيكون امتدادًا طبيعيًا لعمل الحزب الذي يسعى لخدمة المواطنين وتعزيز الدور الوطني في دعم الدولة ومؤسساتها.

طاهر أبوزيد: "الجبهة دخلت قلب المجتمع المصري بسرعة.. وهذه زيارتي الرابعة للأقصر"

من جانبه، قال طاهر أبوزيد، أمين أمانة الرياضة بالحزب، إن الجبهة الوطنية استطاعت خلال فترة قصيرة أن تتغلغل في المجتمع المصري وتكسب تعاطفًا شعبيًا واسعًا، مؤكداً: "هذه زيارتي الرابعة للأقصر منذ تأسيس الحزب، وهذا يعكس مكانة المحافظة لدى الجبهة".

وأشار أبوزيد إلى أن الحزب يمثل مشروعًا وطنيًا حقيقيًا يهدف لبناء دولة قوية بمشاركة جميع أبناء المجتمع، داعيًا المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات ودعم مرشحي الجبهة الوطنية ومشروعها الذي يسعى لتقديم نموذج سياسي راقٍ يعتمد على العمل والتنظيم وليس الشعارات.



محمد عوض: "الأقصر مهد الحضارة.. وأهالي أرمنت والقرنة رمز الوطنية والوفاء للوطن"

وأكد محمد عوض، مرشح الحزب، أن الأقصر ليست مجرد محافظة تاريخية بل مهد الحضارة الإنسانية، ومشددًا على دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في الحفاظ على وحدة الوطن.

وقال عوض:" أهل الأقصر وأرمنت والقرنة هم رجال الوطن الأوفياء، وهذه الأرض أنجبت قامات عظيمة على رأسهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وهي أرض تعكس الوحدة الوطنية التي نفاخر بها العالم".

وشدد عوض، على أهمية الوعي الشعبي في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، مؤكداً أن أبناء الجنوب دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن، ومتعهدًا بالعمل للصالح العام وخدمة المواطنين بكل إخلاص.

وائل زكريا الأمير: "وجود قيادات الحزب دعم كبير لنا.. وندعو الشباب للانخراط في العمل السياسي"

وفي كلمته، أشاد وائل زكريا الأمير، مرشح دائرة إسنا، بحضور قيادات الحزب، مؤكدًا أن دعمهم المستمر يعكس قوة الجبهة الوطنية وتنظيمها، قائلاً:" وجود قيادات الحزب اليوم دعم كبير لنا، وهو رسالة بأن الجبهة الوطنية تعمل كفريق واحد لخدمة الوطن والمواطن".

ودعا الأمير، المواطنين وخاصة الشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والانضمام للحزب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج كل الجهود الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل للوطن.

منى شاكر: "أنا ابنة الأقصر حتى لو ترشحت عن أسوان"

وأعربت منى شاكر خليل، مرشحة القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسوان، عن سعادتها بالتواجد في الأقصر، مؤكدة أنها تعتبر نفسها ابنة المحافظة التي ترتبط معها بتاريخ ومصير مشترك مع محافظات الصعيد كافة، قائلة:" وجودي بين أهلي في الأقصر شرف لي، وأشعر بأنني ابنة هذه الأرض الطيبة مهما كان موقع ترشحي".

وأضافت أن الجبهة الوطنية تعمل بروح الفريق الواحد وتراهن على وعي المواطنين وثقتهم في مشروعها السياسي الوطني.