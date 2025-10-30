قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
أبو العينين: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا.. وصوتكم أمانة في انتخابات النواب
مصطفى بكري خلال مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: مصر في مرحلة تستوجب وحدة الصف.. وكلنا خلف الرئيس السيسي
الولايات المتحدة تدين انتهاكات ميليشيا الدعم السريع للمدنيين والأطفال الرضع
وزير السياحة: المتحف المصري صرح ثقافي فريد من نوعه.. ونتوقع زيادة السائحين 3 أضعاف
محمد خميس: المتحف المصري الكبير رمز حضاري يعكس عبقرية المصري القديم ويجسد إبداع عصرنا الحديث
راح المدرسة ومرجعش.. الغموض يحيط حول وفاة طالب عثر على جثته داخل حظيرة بالجيزة
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: نمتلك خبرة فريدة في جغرافيا وادي الملوك ومناطق الآثار بالأقصر
السد يسحق الريان بخماسية في كلاسيكو دوري نجوم قطر
الفتح وضمك يتعادلان بهدف لكل فريق ضمن منافسات دوري روشن
آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز مشروع «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"الجبهة الوطنية" يحشد في الأقصر لدعم مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025.. رسائل وطنية ووحدة شعبية ودعوة للمشاركة في بناء مستقبل مصر

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية

نظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، وهما محمد عوض عن دائرة أرمنت، ووائل زكريا الأمير عن دائرة إسنا، إلى جانب دعم مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، بحضور قيادات وأعضاء الحزب وجمهور من أهالي المحافظة.
حضر المؤتمر لفيف ابناء المحافظة، وعدد كبير من قيادات الحزب، منهم، اللواء أحمد سعد، أمين أمانة العضوية المركزية بالحزب، طاهر أبوزيد، أمين أمانة الرياضة بالحزب، مرشحا الحزب فردى بالمحافظة، محمد عوض، وائل زكريا الأمير، والنائبة منى شاكر، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن جزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وخلال كلمته، أكد اللواء أحمد سعد، أمين أمانة العضوية المركزية بالحزب، أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس ثقة المواطنين في الجبهة الوطنية ومشروعها السياسي قائلاً: "الحزب وُلد كبيرًا وله حضور قوي في كل المحافظات، وأبناء الجبهة الوطنية قادرون على إثبات أنفسهم في البرلمان كما أثبتوا في الشارع المصري".

وأضاف سعد، أن كوادر الجبهة الوطنية تمتلك رؤية واضحة للعمل العام، مشيرًا إلى أن نجاح مرشحي الحزب في البرلمان سيكون امتدادًا طبيعيًا لعمل الحزب الذي يسعى لخدمة المواطنين وتعزيز الدور الوطني في دعم الدولة ومؤسساتها.

طاهر أبوزيد: "الجبهة دخلت قلب المجتمع المصري بسرعة.. وهذه زيارتي الرابعة للأقصر"

من جانبه، قال طاهر أبوزيد، أمين أمانة الرياضة بالحزب، إن الجبهة الوطنية استطاعت خلال فترة قصيرة أن تتغلغل في المجتمع المصري وتكسب تعاطفًا شعبيًا واسعًا، مؤكداً: "هذه زيارتي الرابعة للأقصر منذ تأسيس الحزب، وهذا يعكس مكانة المحافظة لدى الجبهة".

وأشار أبوزيد إلى أن الحزب يمثل مشروعًا وطنيًا حقيقيًا يهدف لبناء دولة قوية بمشاركة جميع أبناء المجتمع، داعيًا المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات ودعم مرشحي الجبهة الوطنية ومشروعها الذي يسعى لتقديم نموذج سياسي راقٍ يعتمد على العمل والتنظيم وليس الشعارات.


محمد عوض: "الأقصر مهد الحضارة.. وأهالي أرمنت والقرنة رمز الوطنية والوفاء للوطن"

وأكد محمد عوض، مرشح الحزب، أن الأقصر ليست مجرد محافظة تاريخية بل مهد الحضارة الإنسانية، ومشددًا على دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في الحفاظ على وحدة الوطن. 
وقال عوض:" أهل الأقصر وأرمنت والقرنة هم رجال الوطن الأوفياء، وهذه الأرض أنجبت قامات عظيمة على رأسهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وهي أرض تعكس الوحدة الوطنية التي نفاخر بها العالم".

وشدد عوض، على أهمية الوعي الشعبي في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، مؤكداً أن أبناء الجنوب دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن، ومتعهدًا بالعمل للصالح العام وخدمة المواطنين بكل إخلاص.

وائل زكريا الأمير: "وجود قيادات الحزب دعم كبير لنا.. وندعو الشباب للانخراط في العمل السياسي"

وفي كلمته، أشاد وائل زكريا الأمير، مرشح دائرة إسنا، بحضور قيادات الحزب، مؤكدًا أن دعمهم المستمر يعكس قوة الجبهة الوطنية وتنظيمها، قائلاً:" وجود قيادات الحزب اليوم دعم كبير لنا، وهو رسالة بأن الجبهة الوطنية تعمل كفريق واحد لخدمة الوطن والمواطن".

ودعا الأمير، المواطنين وخاصة الشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والانضمام للحزب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج كل الجهود الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل للوطن.

منى شاكر: "أنا ابنة الأقصر حتى لو ترشحت عن أسوان"

وأعربت منى شاكر خليل، مرشحة القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسوان، عن سعادتها بالتواجد في الأقصر، مؤكدة أنها تعتبر نفسها ابنة المحافظة التي ترتبط معها بتاريخ ومصير مشترك مع محافظات الصعيد كافة، قائلة:" وجودي بين أهلي في الأقصر شرف لي، وأشعر بأنني ابنة هذه الأرض الطيبة مهما كان موقع ترشحي".

وأضافت أن الجبهة الوطنية تعمل بروح الفريق الواحد وتراهن على وعي المواطنين وثقتهم في مشروعها السياسي الوطني.

حزب الجبهة الوطنية مؤتمرا جماهيريًا مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

ترشيحاتنا

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد