الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية في غزة
انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا
وزير الخارجية: شخصية العناني ستُثري عمل المنظمة وتقودها لأداء رسالتها الإنسانية
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
محافظات

موجز أخبار جنوب سيناء| أمين حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يعلن استقالته.. والاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث والفعاليات  اهمها 

أعلن النائب غريب حسان أمين حزب الجبهة حزب الجبهة استقالته من الحزب على خلفية عدم ترشيح أعضاء الحزب بجنوب سيناء لانتخابات مجلس النواب.

كما احتفلت  محافطة جنوب سيناء اليوم بالذكري 52 لنصر أكتوبر المجيد .

واليكم تفاصيل الاخبار 

قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بساحة العَلَمُ بمدينة طور سيناء، تخليدًا لأرواح أبطال مصر الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة فداءً للوطن.

حضر المراسم مدير أمن جنوب سيناء، وممثل عن القوات المسلحة، ورئيس جامعة السويس، ورئيس جامعة الملك سلمان الدولية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من مشايخ وعواقل المحافظة، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والعزة.

وبدأت المراسم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، ثم قام المحافظ بوضع الإكليل وتحية النصب التذكاري.

وألقى المحافظ كلمة قصيرة أكد فيها أن نصر أكتوبر سيظل صفحة مضيئة في سجل البطولات المصرية، ورسالة خالدة للأجيال القادمة بأن الشعب المصري لا يعرف المستحيل.

وقال المحافظ إن هذه الذكرى الخالدة تجسد إرادة الأمة المصرية وعزيمتها الصلبة في استعادة الأرض والكرامة، موجهًا التحية والتقدير 

 القوات المسلحة البواسل الذين يسطرون كل يوم ملحمة جديدة في حماية وصون أمنه واستقراره.

كما أشاد المحافظ بالدور الوطني والإنساني لمشايخ وعواقل جنوب سيناء في دعم جهود الدولة وترسيخ روح الولاء والانتماء بين أبناء المحافظة، مؤكدًا استمرار مسيرة التنمية والبناء والتنمية المستدامة في ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وأكد المحافظ في ختام كلمته أن محافظة جنوب سيناء تمضي بخطى ثابتة في استكمال المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والطاقة المتجددة، والسياحة، بما يعزز من مكانة سيناء كقاطرة للتنمية المستدامة ومركز جذب استثماري وسياحي عالمي.

يُذكر أن هذه المراسم جاءت ضمن برنامج احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد الـ52 لنصر أكتوبر، والتي تضمنت مسيرة شبابية تحت عنوان "في حب مصر"، وفعاليات تحية العلم وتبادل التهاني مع الحضور.

