فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
برلمان

رسميًا.. حزب الجبهة الوطنية يحصد 10مقاعد بهيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ

حزب الجبهة
حزب الجبهة
حسن رضوان

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بـمجلس الشيوخ في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، والتي تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر لكل لجنة،  عن تمثيل متوازن لحزب الجبهة الوطنية داخل عشر لجان نوعية.

وحصد الحزب المقاعد التالية :


1. شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام – رئيسا للجنة الشئون الدينية والأوقاف


2. المستشار محمد عمران – رئيسا للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام


3. محمد نبيل سليمان دعبس – رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


4. جلال عبد الله عبد العزيز القادري – وكيلا للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.


5. شريف وديع ناشد سرجيوس – وكيلا للجنة الصحة والسكان


6. محمد إبراهيم إبراهيم شعيب – أمينا سر للجنة الزراعة والري


7. سيف محمد سامح زاهر – وكيلا للجنة الشباب والرياضة


8. سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر – وكيلا للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار


9. ياسر السيد عبد المقصود علي – وكيلا للجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية


10. فهمي عبد الرؤوف فهمي كامل – وكيلا للجنة الدفاع والأمن القومي


ويأتي الإعلان عن تشكيل اللجان ضمن استكمال إجراءات المجلس لتفعيل أعماله البرلمانية، إذ تتولى هذه اللجان دراسة الموضوعات المتعلقة بمجالاتها المختلفة، وتقديم المقترحات والتوصيات للرئيس وللجلسة العامة للمجلس، بما يسهم في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس.

ويؤمن حزب الجبهة الوطنية بأن الانتخابات كانت فرصة حقيقية لإعادة رسم خارطة التمثيل السياسي والنيابي بما يلبي طموحات الشعب المصري، والتي حرص على خوضها برؤية واضحة قائمة على تقديم كوادر مؤهلة وكفاءات تمثّل صوت المواطن تحت القبة، وتعمل بجدية في خدمة الوطن، بصورة واعية ومسؤولة.

وترتكز تحركات الحزب على مجموعة من الثوابت، أبرزها الاصطفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، ودعم مؤسساتها الوطنية في معركة البناء والتنمية، الانطلاق من قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هو الغاية الأسمى، العمل من أجل البحث عن حلول حقيقية تستند لواقعية الطرح، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة كركيزة أساسية في مسار العمل الوطني.

مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية الاصطفاف خلف الدولة المصرية البناء والتنمية

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

