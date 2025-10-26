أحمد أبو هشيمة رئيسًا للجنة الاقتصادية بالشيوخ.. وسحر نصر وأماني فاخر وكيلين

أسفرت انتخابات لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز أحمد أبو هشيمة بمقعد رئيس اللجنة وفاز كل من النائبين سحر نصر، وأماني فاخر بمقعدي الوكالة، والنائب أشرف عبدالغني بمقعد أمين السر.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية، بعد إعلان تلقي الاعتراضات والاقتراحات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه تم رفض كافة الاعتراضات المقدمة من أعضاء المجلس.

و لفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه سيتم تلقي طلبات إعادة التوزيع على اللجان بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

و دعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هئات مكاتب كل لجنة نوعية باختيار "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".