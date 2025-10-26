النائب هشام مسعد الششتاوي رئيساً للجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني عن اختيار النائب هشام مسعد الششتاوي رئيساً للجنة.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار النائبين حسين خضير وشريف وديع ناشد سرجيوس، وكيلين، والنائب خالد قنديل أمين سر.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية، بعد إعلان تلقي الاعتراضات والاقتراحات.

و اكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه تم رفض كافة الاعتراضات المقدمة من أعضاء المجلس.

و لفت رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم تلقي طلبات إعادة التوزيع على اللجان بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

و دعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هئات مكاتب كل لجنة نوعية باختيار "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".