رئيس الشيوخ يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس

أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس، وفقًا للإخطار الرسمي الوارد من كل حزب.

حزب حماة الوطن: النائب مصطفى محمود شوقي رئيسًا للهيئة البرلمانية، والنائب محمود صلاح نائبًا له.

حزب الجبهة الوطنية: النائب محمود مسلم ممثلًا للهيئة البرلمانية.

حزب الوفد: الدكتور عبد السند يمامة رئيسًا، والنائب طارق عبد العزيز نائبًا له.

حزب الإصلاح والتنمية: النائب سامح السادات رئيسًا، والنائبة رانيا عز الدين نائبًا له.

حزب التجمع: النائب السيد عبدالعال ممثلًا، والنائب أحمد شعبان نائبًا له.

حزب المؤتمر: النائب السعيد غنيم ممثلًا للهيئة البرلمانية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استعداد مجلس الشيوخ لانطلاق أعماله في دور الانعقاد الجديد، وسط توقعات بدور فاعل للهيئات البرلمانية في مناقشة القوانين والتشريعات ذات البعد السياسي والمجتمعي.