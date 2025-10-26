استكمال إجراءات بدء دور الانعقاد.. تفاصيل جلسة اليوم في مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة اليوم الأحد، وذلك لاستكمال إجراءات بدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، والذي يشهد إجراء انتخابات اللجان النوعية بالمجلس.

وتبدأ الجلسة بإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية اللجان المختلفة، تمهيدًا لانطلاق عملية الانتخابات الداخلية لكل لجنة.

ويعقب ذلك دعوة اللجان النوعية لعقد اجتماعاتها لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها، لاختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، على أن يعقد المجلس جلسة أخرى لاحقًا لإعلان النتائج النهائية لتلك الانتخابات.

يذكر أن مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد كان قد عقد جلسته الافتتاحية الأسبوع الماضي، حيث شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية وانتخاب مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين.