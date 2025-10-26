برلماني: خطاب الرئيس في «وطن السلام» يُعيد رسم خريطة السياسة الإقليمية

أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "وطن السلام"، معتبرًا إياه نقطة تحول في السياسة الإقليمية والدولية.

وقال النائب: "خطاب الرئيس لم يكن مجرد كلمات تقال، بل كان إعلانًا تاريخيًا بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم. رفض التهجير ليس موقفًا مرحليًا، بل هو ثابت في عقيدة الدولة المصرية".

وأضاف: "مصر ترفض الابتزاز وتفرض واقعًا جديدًا: الحد الأدنى للدولة الفلسطينية هو حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس، وتنفيذ القرار الدولي 242. هذه ليست مطالب قابلة للمساومة، بل هي حقوق غير قابلة للتصرف".

وتابع النائب قائلًا: "الرئيس أرّخ لملحمة وطنية عندما ربط بين دفاعنا عن فلسطين ودفاعنا عن سيناء. ما حدث في سيناء لم يكن مجرد مواجهة للإرهاب، بل كان معركة للكرامة والسيادة، واليوم نحصد ثمار انتصارنا بتنمية لم تشهدها سيناء من قبل".

وأكد عصام أن "الصراع مع هذا العدو هو صراع وجودي، ومصر جزء أصيل منه. لن نسمح بتكرار مأساة التهجير، ولن نتخلى عن دورنا كحصن للأمة".

واختتم تصريحه بالقول: "كلمات الرئيس في 'وطن السلام' رسمت طريقًا جديدًا: طريق القوة التي تحمي الحق، والحكمة التي تبني المستقبل. مصر ليست مجرد دولة، بل هي رسالة سلام وإنسانيتها خالدة".