برلماني: احتفالية وطن السلام جسدت روح أكتوبر

أشاد النائب الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بالاحتفالية الوطنية الكبرى “وطن السلام” التي أقيمت بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الاحتفالية جاءت تجسيدًا لروح مصر التي لا تعرف إلا الإيمان والنصر والسلام.

وأضاف النائب أن توقيع الرئيس على “رسالة سلام من مصر إلى العالم” هو تأكيد جديد على ثبات الموقف المصري من أن السلام ليس خيارًا تكتيكيًا، بل مبدأ وطني راسخ ينبع من قوة الدولة وثقتها بنفسها، مشيرًا إلى أن مصر التي خاضت معركة التحرير ببطولة، تقود اليوم معركة الوعي والسلام بعزيمة وإيمان.

وأكد الدكتور هشام حسين أن كلمات الرئيس السيسي في ختام الاحتفالية عبّرت عن ضمير الأمة ووجدانها، حين شدّد على أن النصر لم يكن بقوة الجيش فقط، بل بإرادة الشعب وإيمانه بعدالة قضيته، وأن مصر لا تتعدى على أحد لكنها لا تفرّط في حقها أبدًا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن العروض الفنية والأفلام التسجيلية مثل “حراس الرمال” و“مصر طريق العودة” و“بصيرة قائد” حملت رسائل مؤثرة تخلّد بطولات المصريين في سيناء وصمودهم التاريخي، وتؤكد أن السلام الذي تنشده مصر قائم على القوة والكرامة والإنسانية.

واختتم النائب بيانه قائلًا إن احتفالية “وطن السلام” لم تكن مجرد حدث فني، بل رسالة وعي وانتماء تذكّر الأجيال بأن مصر كانت وستظل وطنًا يصنع السلام ويحميه، ويقود العالم نحو مستقبل تسوده العدالة والرحمة الإنسانية.