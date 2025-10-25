قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: احتفالية وطن السلام ترسم خطوات مصر لطريق السلام

عادل زيدان
عادل زيدان
محمد الشعراوي

أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، باحتفالية "مصر وطن السلام" التي أقيمت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد فعالية رمزية، بل رسالة حضارية عميقة تعكس رؤية مصر الثابتة في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط، وتجسّد دورها التاريخي كركيزة توازن وأمان في محيطٍ يضج بالأزمات.

وأكد زيدان أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية جاءت بمثابة وثيقة وطنية وإنسانية تُجدد المعنى الحقيقي للمسؤولية في اتخاذ القرار، وتؤكد أن الموقف المصري ينبع دائمًا من ضمير وطني حيّ، وأن الدولة المصرية، بقيادتها الواعية، تدرك أن القرارات المصيرية لا تُبنى على المزايدات أو الانفعالات، بل على الحكمة والتقدير الدقيق للمصلحة الوطنية والقومية.

وأشار زيدان، إلى أن مشهد لقاء الرئيس بالطفلة الفلسطينية ريتاج حمل دلالات إنسانية مؤثرة، تُجسد عُمق الوجدان المصري تجاه فلسطين، وتؤكد أن دعم مصر للشعب الفلسطيني ليس عملاً سياسياً آنياً، بل التزاماً أخلاقياً وتاريخياً نابعاً من هوية هذا الوطن الذي اختار أن يكون نصيراً للحق ومدافعاً عن الكرامة الإنسانية.

وأكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بثبات في صياغة طريق السلام العادل في الشرق الأوسط، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن السلام لا يتحقق إلا بالعدل، وأن رسالتها ستظل كما أرادها التاريخ: وطن القرار والمسؤولية، وضمير الإنسانية في عالم يبحث عن التوازن والرحمة.

عادل زيدان مجلس الشيوخ مصر وطن السلام العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

ترشيحاتنا

حادث طريق السويس

مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث طريق السويس

الهيئة الوطنية للانتخابات

20 مرشحا يتنازلون عن المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب

غريق

مصرع طفل سقط غريقا في نهر النيل أثناء فسحة عائلية بقنا

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد