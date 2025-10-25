قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: إدراج 26 جامعة مصرية بتصنيف التايمز العالمي يعكس نجاح الدولة في تطوير التعليم

أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بإدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026، معتبرا أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، بفضل دعم القيادة السياسية وحرصها على بناء مجتمع المعرفة.

وأكد "زيدان" في تصريحات خاصة أن هذا التقدم لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج استراتيجيات واضحة تبنتها الدولة لتحديث البنية التحتية للجامعات، ورفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الوطنية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ  إلى ان اهتمام الدولة بالبحث العلمي والابتكار يتكامل مع جهودها في دعم الطلاب من مختلف الفئات، خاصة من ذوي الهمم، من خلال مبادرات مثل المبادرة الرئاسية "تمكين"، التي تجسد رؤية القيادة السياسية في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية.

واختتم النائب عادل زيدان تصريحاته مؤكدًا أن إدراج الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة لم يعد مجرد إنجاز رمزي، بل هو شهادة دولية على نجاح الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على المنافسة عالميا.

