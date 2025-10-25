برلماني: الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية بفضل الإصلاحات الهيكلية

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات، خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

أشار" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن

الدولة اتخذت عددًا من الخطوات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، شملت توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير لزيادة موارد النقد الأجنبي.

تجدر الإشارة إلى أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي بمصر يتجاوز التوقعات ويسجل ٤,٤٪ بأداء قوى للتصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.

قال كجوك، فى لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة فى إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، إن الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة.