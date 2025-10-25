قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: التوسع في منظومة الأسر البديلة يعكس التزام الدولة بالإنسان

فاطمة سليم، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الرعاية المؤسسية والأسرية، ومتابعة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لأعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، مشيدة بما شهدته الوزيرة من إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مفهوم الرعاية الأسرية كبديل إنساني وحضاري عن الرعاية المؤسسية.

أكدت فاطمة سليم أن هذا التوجه يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان من خلال توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، مشيدة بسياسة الوزارة في حوكمة منظومة الكفالة وضمان استيفاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية قبل تسليم الأطفال للأسر الكافلة.

أوضحت عضو مجلس النواب أن نظام الأسر البديلة الكافلة يعد أحد أنبل أشكال التكافل الاجتماعي، ويساهم في تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال من خلال دمجهم في حياة طبيعية داخل أسر تحتضنهم بالحب والرعاية، مثمنةً الجهود التي أثمرت عن تسليم 497 طفلاً وطفلة لأسر كافلة منذ يوليو الماضي، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين إلى أكثر من 12 ألف طفل وطفلة في مختلف المحافظات.

اختتمت فاطمة سليم تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج الإنساني الهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطفولة، داعية إلى تعزيز التوعية المجتمعية بثقافة الكفالة ودعم الأسر الراغبة في احتضان الأطفال، بما يعكس قيم الرحمة والمسؤولية التي تقوم عليها المبادرات الاجتماعية في مصر.

فاطمة سليم مجلس النواب التضامن الاجتماعي النواب بناء الانسان

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
هيونداي أكسنت موديل 2006
كارمن سليمان
سيارات أجرة ذاتية القيادة
