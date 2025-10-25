برلمانية: احتفالية مصر وطن السلام جسّدت رؤية الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية “وطن السلام”، وتوقيعه على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، جاءت لتجسد جوهر النهج المصري القائم على الإيمان بالسلام كخيارٍ استراتيجي وركيزةٍ أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.



وقالت النائبة هند رشاد إن الرئيس عبّر في كلمته عن ضمير الأمة المصرية التي طالما كانت منادية بالسلام ومؤمنة بأن التنمية لا تُبنى إلا في مناخ من الاستقرار والتعاون الإنساني، مشيرة إلى أن الرسالة التي وجّهها الرئيس للعالم من قلب العاصمة الإدارية الجديدة تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة لترسيخ قيم السلام، وصون الأمن الإقليمي، والدفاع عن العدالة الإنسانية.



وأضافت النائبه هند رشاد أن إشادة الرئيس بجهود وقف الحرب في غزة تعبّر عن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أدت دورًا محوريًا في التهدئة، ودفعت بكل قوتها الدبلوماسية والإنسانية لوقف نزيف الدم، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن “النصر لا يأتي بالقوة وحدها، بل بإرادة الشعب وإيمانه بعدالة قضيته”، هو رسالة عميقة المعنى تُعيد إلى الأذهان روح أكتوبر الخالدة، وتؤكد أن القيادة السياسية تُؤمن بالشعب المصري كقوة حقيقية قادرة على مواجهة التحديات وبناء المستقبل.

كما ثمّنت النائبة هند رشاد أن ما ورد في كلمة الرئيس من توجيهٍ بضرورة تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب من خلال زيارات الجامعات والمدارس إلى سيناء، معتبرة أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على ربط الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم وبطولات أجدادهم، وترسيخ قيم الانتماء والفخر الوطني.