محمد حلاوة رئيسا للجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وغنيم السادات وكيلا

أسفرت انتخابات لجنه الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ عن فوز محمد حلاوة برئاسة اللجنة، والنائب السعيد غنيم وكيلا ، والنائب سامح السادات ، وأمين سر أحمد العقاري.

وتشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة، وذلك عقب إعلان رئيس المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان واعتمادها رسمي( في الجلسة العامة.

ويأتي ذلك تنفيذا لأحكام المادتين (42) و(43) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث تنص المادة (42) على أن مكتب المجلس يعلن قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، مع منح الأعضاء الحق في تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم كتابيًا إلى رئيس المجلس، لعرضها على المكتب للنظر فيها. وتعتبر القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.