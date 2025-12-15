مفتي تشاد: الفتوى الرشيدة تواكب واقع الإنسان وتواجه تحديات العصر

أكد سماحة الشيخ أحمد النور الحلو، مفتي جمهورية تشاد، أن الفتوى في الإسلام لم تكن يومًا بعيدة عن الإنسان أو منفصلة عن واقعه، بل ارتبطت منذ نشأتها بحياة الناس وقضاياهم اليومية، وجاءت لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، وصون الكرامة الإنسانية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في جلسة الوفود ضمن فعاليات الندوة الدولية الثانية للإفتاء، حيث أعرب عن بالغ تقديره للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ودار الإفتاء المصرية، على الدعوة الكريمة والتنظيم المتميز للندوة التي تحتضنها القاهرة، باعتبارها منارة علمية وتاريخية للفتوى، بالتزامن مع اليوم العالمي للفتوى.

وأوضح مفتي تشاد أن عنوان الندوة: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني – نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة» يعكس بوضوح رسالة الفتوى ودورها الحقيقي، مؤكدًا أن الفتوى الرشيدة تسعى دائمًا إلى ملامسة واقع الناس والاستجابة لاحتياجاتهم، مع العمل على رفع الحرج عنهم وتحقيق مصالحهم.

وأشار إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية أرسا قواعد التيسير ورفع المشقة، وهو ما يؤكد أن الفتوى لا تقوم على التشديد، بل على الحكمة ومراعاة الواقع.

كما شدد على أن الفتوى السليمة هي التي تنزل النصوص على الواقع تنزيلًا واعيًا، وتوازن بين الثوابت والمتغيرات، مع استحضار أحوال الناس ومآلات الأحكام.

ولفت إلى أن التحديات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية والتقنية المتسارعة تفرض الحاجة إلى اجتهاد جماعي وفقه مؤسسي قادر على فهم الواقع، مع الالتزام بأصول الشريعة، حتى تظل الفتوى عامل استقرار وبناء.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الندوة كمنطلق لتعميق البحث العلمي وتفعيل منهج الفتوى الرشيدة في الواقع المعاصر.