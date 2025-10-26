محسن البطران رئيسا للجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ، عن انتخاب النائب محسن البطران، رئيسا للجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، كما أسفرت اللجنة عن انتخاب النائب محمد سليم السيد عطية والنائب جمال أبو الفتوح وكيل أول، وانتخابات محمد علاء عبد النبى وكيل ثاني، وانتخاب محمد ابراهيم شعيب أمين سر اللجنة.

وكان المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، دعا اللجان النوعية بالمجلس، للانعقاد فى مقر كل لجنة لانتخاب هيئات مكاتبها.

منح الأعضاء فرصة لمراجعة الرغبات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم، وذلك رفع الجلسة الأولى لمنح الأعضاء فرصة لمراجعة رغباتهم بشأن قوائم تشكيل اللجان النوعية في المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانى.

وتجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، ثم يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفي ضوء ذلك سيتم انتخاب 56 مقعدا في هيئات مكاتب اللجان النوعية، تمثل 14 رئيس لجنة، و28 وكيلا، و14 أمين سر.



وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية، بعد إعلان تلقي الاعتراضات والاقتراحات.

و اكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه تم رفض كافة الاعتراضات المقدمة من أعضاء المجلس.

و لفت رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم تلقي طلبات إعادة التوزيع على اللجان بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

و دعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هئات مكاتب كل لجنة نوعية باختيار "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".