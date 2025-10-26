قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
برلمان

المستشار أحمد عبد الغني الغنام يتسلم مهام منصبه أمينا عاما لمجلس الشيوخ

المستشار أحمد عبد الغني الغنام ، أمين عام مجلس الشيوخ
المستشار أحمد عبد الغني الغنام ، أمين عام مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تسلم المستشار أحمد عبد الغني الغنام، مهام منصبه أمينا عاما لمجلس الشيوخ ، حيث كان اليوم الأحد، أول ظهور له في الجلسات العامة.

وأعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، تعيين المستشار أحمد عبد الغني، أمينا عاما للمجلس، في ضوء ما تقره اللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مهام عمل أمين عام مجلس الشيوخ كالتالي:
المادة (279) من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تنص علي: يُعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، ويُخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

المستشار أحمد عبد الغني الغنام مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ اللائحة الداخلية

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

