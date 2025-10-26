المستشار أحمد عبد الغني الغنام يتسلم مهام منصبه أمينا عاما لمجلس الشيوخ

تسلم المستشار أحمد عبد الغني الغنام، مهام منصبه أمينا عاما لمجلس الشيوخ ، حيث كان اليوم الأحد، أول ظهور له في الجلسات العامة.

وأعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، تعيين المستشار أحمد عبد الغني، أمينا عاما للمجلس، في ضوء ما تقره اللائحة الداخلية في هذا الشأن.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مهام عمل أمين عام مجلس الشيوخ كالتالي:

المادة (279) من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تنص علي: يُعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، ويُخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.