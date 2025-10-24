أمين عام الشيوخ الجديد يلتقي العاملين بالمجلس

التقى المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، عقب تسلّمه مهام عمله أمينًا عامًا لـ مجلس الشيوخ، العاملين بالأمانة العامة بالمجلس.

وخلال اللقاء، أكد المستشار "عبد الغني" على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة استمرار تطوير الأداء الإداري والفني، معربًا عن ثقته في كافة العاملين بالأمانة في بذل أقصى جهدهم لتعزيز دور المجلس في خدمة قضايا الوطن.

من جانبهم، رحّب العاملون بالأمين العام الجديد، متمنين له التوفيق والسداد في مهامه، ومؤكدين استمرارهم في العمل بكل إخلاص وتفانٍ ليظل مجلس الشيوخ في مكانته البرلمانية المتميزة كما هو العهد دائمًا.

وعقب اللقاء، قام الأمين العام بجولة تفقدية شملت أروقة المجلس وعددًا من قاعات اللجان، اطمأن خلالها على جاهزية المقر وترتيبات الجلسه ، وكذلك ترتيبات اجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها (14) لجنة، بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، موجّهًا بضرورة توفير كل سبل الدعم الفني واللوجيستي لضمان سير العمل بكفاءة وانضباط.