الدكتور نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم في مجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات لجنة التعليم في مجلس الشيوخ عن فوز ، الدكتور نبيل دعبس برئاسة اللجنة، والنائب ناجح جلال وكيلا ، والنائب نادر نسيم وكيلا ،والنائبة غادة بدوي أمينة السر.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية، بعد إعلان تلقي الاعتراضات والاقتراحات.

و أكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه تم رفض كافة الاعتراضات المقدمة من أعضاء المجلس.

و لفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم تلقي طلبات إعادة التوزيع على اللجان بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

و دعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هئات مكاتب كل لجنة نوعية باختيار "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".



