محمد عمران رئيسا للجنة الإعلام بالشيوخ وياسر جلال وكيلا

أسفرت انتخابات هيئة مكتب الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز المستشار محمد عمران ( حزب الجبهة) رئيساً.

واختير كل من النائبين ياسر جلال، أيمن محمد حامد ( حزب مستقبل وطن)،بمنصبي وكاله اللجنة، والنائب أحمد عبد اللطيف (حزب العدل) أميناً للسر.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية، بعد إعلان تلقي الاعتراضات والاقتراحات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه تم رفض كافة الاعتراضات المقدمة من أعضاء المجلس.

و لفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه سيتم تلقي طلبات إعادة التوزيع على اللجان بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

و دعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هئات مكاتب كل لجنة نوعية باختيار "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".