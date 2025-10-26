شوقي علام رئيسا للجنة الدينية بمجلس الشيوخ وأبو الخير وعليوة وكيلان

أسفرت انتخابات لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ ، انتخاب النائب شوقي علام المفتي السابق، رئيسا للجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

كما أسفرت اللجنة عن انتخاب النائب محمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيل أول، وانتخابات محمد طه عليوة وكيل ثاني، وانتخاب أحمد تركي أمين سر اللجنة.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية، بعد إعلان تلقي الاعتراضات والاقتراحات.

و أكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه تم رفض كافة الاعتراضات المقدمة من أعضاء المجلس.

و لفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه سيتم تلقي طلبات إعادة التوزيع على اللجان بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

و دعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب كل لجنة نوعية باختيار "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".