قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين بالأقصر

الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين بالأقصر بعد تجديدهما الكامل وإعادة فرشهما استعدادًا لاستقبال المصلين
الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين بالأقصر بعد تجديدهما الكامل وإعادة فرشهما استعدادًا لاستقبال المصلين
شمس يونس

تواصل مديرية أوقاف الأقصر جهودها في إعمار بيوت الله وتهيئتها بالشكل اللائق لأداء الشعائر الدينية، حيث أعلنت عن افتتاح مسجدين جديدين بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشامل لهما، وذلك اليوم الجمعة .

ويأتي افتتاح المسجدين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبناء على تعليمات الدكتور السيد حسين عبد الباري رئيس القطاع الديني، وتحت إشراف الشيخ علي صديق أمير مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية ومسؤول الدعوة الإلكترونية، ومتابعة الشيخ سيد محمود جاد الرب مدير الدعوة بالمديرية.

وأوضح وكيل مديرية أوقاف الأقصر أن الافتتاح يشمل مسجد عمر بن الخطاب بنجع البني التابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر، ومسجد العتيق بنجع الفارسية التابع لإدارة أوقاف إسنا، حيث جرى الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، وفرش أحد المسجدين بالسجاد الجديد المرسل من الوزارة، ليصبح جاهزًا لاستقبال المصلين في أجواء روحانية مميزة.

وأكد أن عملية التجديد تمت بدعم كامل من وزارة الأوقاف التي تولي اهتمامًا كبيرًا ببيوت الله في محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن الأقصر تشهد في الفترة الأخيرة طفرة واضحة في أعمال التطوير والاهتمام بالمساجد، سواء من حيث البنية التحتية أو الأنشطة الدعوية التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي ومواجهة الأفكار المتطرفة.

كما أوضح  أن الافتتاح سيتم بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارتي أوقاف بندر الأقصر وإسنا، وعدد من الأئمة والدعاة والأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بعودة المساجد إلى رونقها بعد أعمال التطوير.

ويُعد افتتاح المسجدين الجديدين خطوة جديدة في مسيرة وزارة الأوقاف نحو تعزيز رسالة المساجد باعتبارها منارات للعلم والإيمان، ومراكز للتوعية الدينية والوطنية، تسهم في غرس قيم الانتماء وترسيخ مفاهيم التسامح والسلام المجتمعي بين المواطنين.

الاقصر اخبار الاقصر اوقاف الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

ترشيحاتنا

غزة

إعلام عبري: مقـ.تل 127 ضابطا وجنديا من لواء جولاني خلال الحرب في غزة

ترامب

موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يتطلب توضيحات

نائب الرئيس الأمريكي

نائب الرئيس الأمريكي: اختبارات الترسانة النووية يضمن عملها بشكل فعال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد