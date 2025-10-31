اليوم.. الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين بالأقصر

تواصل مديرية أوقاف الأقصر جهودها في إعمار بيوت الله وتهيئتها بالشكل اللائق لأداء الشعائر الدينية، حيث أعلنت عن افتتاح مسجدين جديدين بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشامل لهما، وذلك اليوم الجمعة .

ويأتي افتتاح المسجدين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبناء على تعليمات الدكتور السيد حسين عبد الباري رئيس القطاع الديني، وتحت إشراف الشيخ علي صديق أمير مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية ومسؤول الدعوة الإلكترونية، ومتابعة الشيخ سيد محمود جاد الرب مدير الدعوة بالمديرية.

وأوضح وكيل مديرية أوقاف الأقصر أن الافتتاح يشمل مسجد عمر بن الخطاب بنجع البني التابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر، ومسجد العتيق بنجع الفارسية التابع لإدارة أوقاف إسنا، حيث جرى الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، وفرش أحد المسجدين بالسجاد الجديد المرسل من الوزارة، ليصبح جاهزًا لاستقبال المصلين في أجواء روحانية مميزة.

وأكد أن عملية التجديد تمت بدعم كامل من وزارة الأوقاف التي تولي اهتمامًا كبيرًا ببيوت الله في محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن الأقصر تشهد في الفترة الأخيرة طفرة واضحة في أعمال التطوير والاهتمام بالمساجد، سواء من حيث البنية التحتية أو الأنشطة الدعوية التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي ومواجهة الأفكار المتطرفة.

كما أوضح أن الافتتاح سيتم بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارتي أوقاف بندر الأقصر وإسنا، وعدد من الأئمة والدعاة والأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بعودة المساجد إلى رونقها بعد أعمال التطوير.

ويُعد افتتاح المسجدين الجديدين خطوة جديدة في مسيرة وزارة الأوقاف نحو تعزيز رسالة المساجد باعتبارها منارات للعلم والإيمان، ومراكز للتوعية الدينية والوطنية، تسهم في غرس قيم الانتماء وترسيخ مفاهيم التسامح والسلام المجتمعي بين المواطنين.