بالأسماء .. إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر مساء اليوم الخميس حادثا مروعا بعد انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أعلى محور سمير فرج شمال المدينة، مما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وكسور وجروح سطحية.

وكان قد تلقى مدير امن الاقصر اخطارا من شرطة النجدة تفيد بوقوع الحادث أثناء سير الميكروباص في الاتجاه المؤدي إلى شرق المدينة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انحراف المركبة وانقلابها على جانب الطريق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وتبين ان المصابين هم “أحمد سعيد حسين” و “علي الطيب حسين” و “حمادة أحمد محمد” و “عز صلاح حسين” و"محمد علم الدين عبد الراضي"و “منتصر نور الدين عبد الراضي” و“عبد الراضي علم الدين”



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث لمعرفة أسبابه وتحديد المسؤوليات.