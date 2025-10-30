الصحة بالأقصر تناقش مع وفد الوزارة التحديات في ملف الفيروسات الكبدية وتستعرض إنجازات التطعيمات

عقد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر اجتماعًا موسعًا مع فريق من الإدارة العامة للصحة العامة بوزارة الصحة، ضم ممثلين من البرنامج الموسع للتطعيمات وفريق إدارة الفيروسات الكبدية، لمتابعة سير العمل داخل مديرية الصحة واستعراض الجهود المبذولة في مختلف الملفات الحيوية.

وخلال الاجتماع، أثنى وفد الوزارة على الجهود التي تبذلها المديرية في قطاع التطعيمات، وما تحقق من إنجازات في رفع معدلات التغطية وتحسين أداء الفرق الطبية العاملة بالميدان.

كما تمت مناقشة عدد من التحديات التي واجهت إدارة الفيروسات الكبدية خلال الفترات الماضية، وجرى استعراض الحلول التي تم تنفيذها بالتعاون بين الفرق الفنية بالمديرية والإدارة المركزية بالصحة العامة، والتي ساهمت في تلافي العقبات وتحسين الأداء الميداني.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا أن مديرية الصحة بالأقصر تواصل جهودها لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في مختلف التخصصات، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر وتكامل الجهود بين جميع الإدارات لتحقيق الأهداف الصحية المنشودة بالمحافظة.



