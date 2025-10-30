قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
مصرع 34 شخصا جراء إعصار "ميليسا" في منطقة الكاريبي
تفاصيل زيارة مدير آثار الأقصر لموقع مقبرة خيتي.. تعاون مصري بولندي يكشف أسرار الدولة الوسطى|صور
روسيا تعلن تدمير 170 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل
الرئيس الصيني لترامب: تنمية بلادنا تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددا
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر
الصحافة الأمريكية : ترامب خسر الحرب التجارية أمام الصين
الرئيس الصيني: نقدر للغاية دور الرئيس الأمريكي في إنهاء الحرب بغزة
محافظات

شركة مياه الأقصر تنفذ ورشة عمل حول الإدارة والنوع الاجتماعي

شمس يونس

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر ورشة عمل تدريبية جديدة بعنوان "الإدارة والنوع الاجتماعي وفريق العمل"، وذلك في إطار خطة مشروع الصرف الصحي المتكامل الممول من بنك التنمية الأفريقي، وبتوجيهات اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة الشركة.

استهدفت الورشة رفع كفاءة العاملين وتعزيز الوعي بمفهوم الإدارة من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب مناقشة المشكلات الإدارية وسبل التعامل معها، وتوضيح شروط ومعايير بناء فرق العمل الناجحة، مع التركيز على أهمية تحقيق التوازن والعدالة بين الجنسين في بيئة العمل.

واستمرت فعاليات الدورة على مدار ثلاثة أيام متتالية، قدمتها الدكتورة عزة شلبي، استشاري وزارة الإسكان للمشاركة المجتمعية بمشروع بنك التنمية الأفريقي، بمشاركة عدد من العاملين من الإدارات المختلفة داخل الشركة.

وخلال التدريب، تم استعراض نماذج عملية لمواقف إدارية واقعية توضح تأثير النوع الاجتماعي على أساليب القيادة واتخاذ القرار داخل فرق العمل، إلى جانب مناقشة طرق حل الصراعات الإدارية وتحسين بيئة العمل بما يحقق أعلى معدلات الأداء والالتزام.

وأكد اللواء أحمد محمد رمضان أن الشركة تحرص على تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للعاملين في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تمكين الكوادر البشرية وتطبيق مبادئ المساواة والحوكمة داخل مؤسسات القطاع الخدمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقي يعكس الثقة الدولية في كفاءة المشروعات التي تُنفذ بالأقصر في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

