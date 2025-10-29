قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
الجارحي يعلن توجيه نفقات حملته الانتخابية لصالح تطوير مستشفى الفيوم العام
برلماني: السياحة الصحية ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
حزن في الأقصر.. الصور الأولى لضحايا الصعق الكهربائي بقنا
مصرع 4 أشخاص بصعق كهربائي أثناء عملهم بمزرعة في قنا
المالية: 6 فئات من العملات التذكارية لتخليد افتتاح المتحف المصري الكبير
الطفلة ريتاج الفلسطينية: أحمل معي مفتاح الدار لأعود إليها بعد تحرير أراضينا
بلاغ لفحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن.. تفاصيل
الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي
حوادث

حزن في الأقصر.. الصور الأولى لضحايا الصعق الكهربائي بقنا

ضحايا الصعق الكهربائى
ضحايا الصعق الكهربائى
يوسف رجب

نقلت سيارات الإسعاف بقنا، الجثث الأربعة لضحايا الصعق الكهربائى إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تمهيداً لنقلهم إلى مسقط رأسهم فى قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر.


وكان 4 أشخاص لقوا مصرعهم بصعق كهربائي خلال عملهم داخل مزرعة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال غرب قنا.


وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ٤ أشخاص بصعق كهربائى، خلال عملهم داخل مزرعة فى منطقة جبلية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

وتبين  من المعاينة الأولية لموقع الحادث والجثث، مصرع كل من: يوسف محمد يوسف، أحمد عبدالمنعم يوسف، مصطفى يوسف محمد محمود، محمد فرج الله عبدالستار، جميعهم مقيمون بقرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ويعملون منذ فترة بالمزرعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


 

