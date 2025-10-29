حزن في الأقصر.. الصور الأولى لضحايا الصعق الكهربائي بقنا

نقلت سيارات الإسعاف بقنا، الجثث الأربعة لضحايا الصعق الكهربائى إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تمهيداً لنقلهم إلى مسقط رأسهم فى قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر.



وكان 4 أشخاص لقوا مصرعهم بصعق كهربائي خلال عملهم داخل مزرعة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال غرب قنا.



وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ٤ أشخاص بصعق كهربائى، خلال عملهم داخل مزرعة فى منطقة جبلية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

وتبين من المعاينة الأولية لموقع الحادث والجثث، مصرع كل من: يوسف محمد يوسف، أحمد عبدالمنعم يوسف، مصطفى يوسف محمد محمود، محمد فرج الله عبدالستار، جميعهم مقيمون بقرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ويعملون منذ فترة بالمزرعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



