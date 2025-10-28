إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى وسيارة نقل أموال بصحراوى قنا

أصيب ٤ أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل أموال بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مدخل الألمونيوم بنجع حمادى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مدخل الألومنيوم، نتج عنه إصابة أشخاص.

وتبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وسيارة نقل أموال، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وانتقلت قوة أمنية لمتابعة الموقف وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.