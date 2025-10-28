قنا تواكب الحدث العالمي.. شاشات بالميادين لبث افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت محافظة قنا، عن تجهيز عدد من شاشات العرض في الميادين العامة، لبث فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر أن يشهده العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول والشخصيات العالمية، في أجواء من الفخر والانتماء للحضارة المصرية العريقة.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بأن هذه الخطوة تأتي بضرورة إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة الأحداث القومية الكبرى، التي تبرز الوجه المشرق لمصر وتجسد عظمة حضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

وأشار عبدالحليم، إلى أنه تم اختيار مجموعة من الميادين الحيوية داخل المحافظة، لبث الحفل عبر شاشات عرض، مع توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لاستقبال المواطنين في أجواء آمنة ومبهجة.

وأضاف محافظ قنا، بأن المتحف المصري الكبير يعد أيقونة معمارية وثقافية عالمية، ويمثل مشروعا قوميا يجمع بين الماضي العريق والمستقبل الواعد، مؤكدًا أن افتتاحه سيكون لحظة فخر لكل مصري، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

وأوضح عبدالحليم، بأن قنا سوف تعيش مع مصر كلها لحظة تاريخية تُجدد الاعتزاز بالجذور، وتؤكد أن حضارتنا لا تزال تنبض بالحياة في قلوب أبنائها من الشمال إلى الجنوب.