تعليم قنا يحصل على 4 مراكز جمهورية بمسابقة الكاريكاتير الصحفى

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حصول توجيه الصحافة والإعلام التربوي على 4 مراكز على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي مركز تنمية القدرات النشاط الصيفى 2025.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن المسابقة أسفرت عن فوز إدارة قوص التعليمية بالمركز الثاني جمهورى عن المرحلة الثانوى الفنى، وحققت إدارة نجع حمادى التعليمية المركز الثالث جمهورى عن التربية الخاصة، بينما حصلت إدارة نقادة التعليمية على المركز الرابع جمهورى عن المرحلة الابتدائية، وإدارة قنا التعليمية المركز الخامس جمهورى عن المرحلة الاعدادية.

أكد الصابر، أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس بما يتسق مع رؤية مصر 2030 في محور بناء الشخصية المصرية والتي تساعد في تنمية مهارات وقدرات الطلاب واكتشاف الموهوبين وتمكينهم من مواصلة التفوق.

ووجه الصابر، الشكر والتقدير لقيادات المديرية وفى مقدمتهم سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وأسرة توجيه عام الصحافة والإعلام التربوي بقيادة محمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، وذلك على الجهد المبذول في العمل، والمشاركة المتميزة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن تعليم قنا تزخر بالعديد من المواهب التي تستحق الدعم والرعاية والتشجيع، مشيراً إلى أهمية تبنى ورعاية هذه المواهب فى شتى المجالات، متمنياً التوفيق للجميع وحثهم على الاستمرار والمحافظة على التميز والإبداع.