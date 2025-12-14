قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تقدم غير مسبوق للجيش الروسي يقلل من تأثير الهجمات الأوكرانية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمد البدوي

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الضربات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت منشآت لتخزين الوقود داخل الأراضي الروسية لم تُحدث تأثيرًا جوهريًا على مجريات العملية العسكرية الروسية، حسبما تشير إليه المعطيات الميدانية حتى الآن.

استمرار تقدم القوات

وأوضح مشيك خلال رسالة على الهواء، أنه رغم عدم تبنّي السلطات الروسية رسميًا لبعض هذه المعلومات، فإن موسكو تؤكد استمرار تقدم قواتها على الأرض بوتيرة غير مسبوقة، استنادًا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن الجيش الروسي يواصل توسيع نطاق سيطرته على مزيد من الأراضي والمدن داخل أوكرانيا، لا سيما في مقاطعة دونيتسك، حيث تشير المعلومات إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر على أكثر من 90% من أراضي المقاطعة، مؤكدا أن هذا التقدم الميداني، بحسب الرواية الروسية، يعكس تفوقًا واضحًا في مسار العمليات العسكرية، ويحدّ من التأثير الاستراتيجي للهجمات الأوكرانية التي تعتمد بشكل رئيسي على الطائرات المسيّرة.

