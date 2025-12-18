هنادي مهنا تكشف لصدى البلد كواليس شخصيتها في مسلسل «سنجل ماذر فاذر»

كشفت الفنانة هنادي مهنا، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن تفاصيل وكواليس شخصيتها في مسلسل «سنجل ماذر فاذر»، المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقالت هنادي إنها تجسد خلال الأحداث شخصية تُدعى «نينا»، واصفة إياها بأنها شخصية غير متوقعة ومجنونة، لكنها في الوقت نفسه طيبة القلب، مؤكدة: «أتمنى الناس تحبها».

وأوضحت أن شخصية «نينا» بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، وهو ما شكّل لها تحديًا ممتعًا خلال التصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل «سنجل ماذر فاذر» نخبة من النجوم، من بينهم ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية التي تُطرح في إطار درامي مختلف.