ثاني أيام الإعادة.. انتظام التصويت داخل 527 لجنة انتخابية بكفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انطلاق عملية التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت 527 لجنة انتخابية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجميع دوائر المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار سير وانتظام العملية الانتخابية داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لتأمين المقار وضمان انضباط سير العملية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشددًا على المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن عدد من يحق لهم التصويت في دوائر المحافظة يبلغ 2 مليون و420 ألفًا و182 ناخبًا، موزعين على 527 لجنة فرعية في 501 مركز انتخابي، تتبع 4 لجان عامة، ويشرف القضاة على العملية الانتخابية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف قريبة من مراكز الاقتراع تضم عشرات سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز فرق طبية وتمريضية بمشاركة مديرية الصحة بكفرالشيخ، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

دعا محافظ كفرالشيخ جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري، ويؤكد دعمه للديمقراطية والاستقرار وبناء المستقبل