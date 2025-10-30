تفاصيل زيارة مدير آثار الأقصر لموقع مقبرة خيتي.. تعاون مصري بولندي يكشف أسرار الدولة الوسطى|صور

أجرى الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، جولة ميدانية داخل منطقة طيبة الغربية لمتابعة أعمال البعثة البولندية العاملة في مقابر الدولة الوسطى، حيث تفقد موقع المقبرة رقم TT311 الخاصة بالمدعو "خيتي" حامل الأختام الملكية في عهد الملك منتوحتب نب حبت رع.

وخلال الزيارة، استعرض مدير عام الآثار مع فريق البعثة مراحل العمل التي شملت رفع المخلفات، وتوثيق النقوش والمناظر الجدارية داخل المقبرة، إلى جانب رصد المعالم المعمارية التي تميزها عن غيرها من مقابر تلك الفترة.

وأكد الدكتور عبد الغفار أن أعمال البعثة تسير بدقة علمية كبيرة وفق المعايير الأثرية المعتمدة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجامعات الأجنبية يعزز من مكانة الأقصر كمركز عالمي للبحث والدراسة الأثرية.

وأضاف أن ما تقوم به البعثة البولندية يمثل نموذجا مثاليا في الجمع بين البحث العلمي والحفاظ على التراث المصري القديم.

من جانبه، أوضح الدكتور بهاء عبد الجابر مدير آثار غرب الأقصر أن المقبرة تعد من أبرز مقابر الدولة الوسطى لما تحتويه من نقوش تكشف ملامح الحياة اليومية والطقوس الجنائزية لتلك الحقبة، مؤكدا أن العمل الجاري سيساهم في توثيق مزيد من المعلومات حول شخصية خيتي ودوره في البلاط الملكي خلال عهد الملك منتوحتب.