أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
مصرع 34 شخصا جراء إعصار "ميليسا" في منطقة الكاريبي
تفاصيل زيارة مدير آثار الأقصر لموقع مقبرة خيتي.. تعاون مصري بولندي يكشف أسرار الدولة الوسطى|صور
روسيا تعلن تدمير 170 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل
الرئيس الصيني لترامب: تنمية بلادنا تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددا
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر
الصحافة الأمريكية : ترامب خسر الحرب التجارية أمام الصين
الرئيس الصيني: نقدر للغاية دور الرئيس الأمريكي في إنهاء الحرب بغزة
محافظات

تفاصيل زيارة مدير آثار الأقصر لموقع مقبرة خيتي.. تعاون مصري بولندي يكشف أسرار الدولة الوسطى|صور

بعثة بولندية تواصل أعمالها داخل مقبرة خيتي بطيبة الغربية.. ومدير آثار الأقصر يتفقد سير العمل
بعثة بولندية تواصل أعمالها داخل مقبرة خيتي بطيبة الغربية.. ومدير آثار الأقصر يتفقد سير العمل
شمس يونس

أجرى الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، جولة ميدانية داخل منطقة طيبة الغربية لمتابعة أعمال البعثة البولندية العاملة في مقابر الدولة الوسطى، حيث تفقد موقع المقبرة رقم TT311 الخاصة بالمدعو "خيتي" حامل الأختام الملكية في عهد الملك منتوحتب نب حبت رع.

وخلال الزيارة، استعرض مدير عام الآثار مع فريق البعثة مراحل العمل التي شملت رفع المخلفات، وتوثيق النقوش والمناظر الجدارية داخل المقبرة، إلى جانب رصد المعالم المعمارية التي تميزها عن غيرها من مقابر تلك الفترة.

وأكد الدكتور عبد الغفار أن أعمال البعثة تسير بدقة علمية كبيرة وفق المعايير الأثرية المعتمدة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجامعات الأجنبية يعزز من مكانة الأقصر كمركز عالمي للبحث والدراسة الأثرية.

 وأضاف أن ما تقوم به البعثة البولندية يمثل نموذجا مثاليا في الجمع بين البحث العلمي والحفاظ على التراث المصري القديم.

من جانبه، أوضح الدكتور بهاء عبد الجابر مدير آثار غرب الأقصر أن المقبرة تعد من أبرز مقابر الدولة الوسطى لما تحتويه من نقوش تكشف ملامح الحياة اليومية والطقوس الجنائزية لتلك الحقبة، مؤكدا أن العمل الجاري سيساهم في توثيق مزيد من المعلومات حول شخصية خيتي ودوره في البلاط الملكي خلال عهد الملك منتوحتب.

الاقصر اخبار الاقصر آثار الاقصر

