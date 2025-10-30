وكيل صحة الأقصر يتفقد المستشفيات ووحدات القرنة.. صور

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بجولات ميدانية شملت عددًا من المنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

وشملت الجولة مستشفى القرنة المركزي، حيث تفقد وكيل الوزارة وحدة الغسيل الكلوي وقسم الحضانات، واطمأن على توافر المستلزمات والأدوية وانتظام جلسات الغسيل للمرضى، كما التقى بعدد من المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية ومستوى الرعاية المقدمة لهم.

وخلال تفقده لقسم الحضانات، تابع "أبو العطا" الأجهزة الطبية الحيوية وسجلات العمل وعدد الحالات المتواجدة بالقسم، مثمنًا جهود الفريق الطبي والتمريضي في تقديم الرعاية للأطفال حديثي الولادة.

كما شملت جولته المرور على وحدتي الشيخ عامر وأبو العنين التابعتين لإدارة القرنة الصحية، حيث تفقد الخدمات الصحية المقدمة وبرامج تنظيم الأسرة، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على حسن استقبال المرضى وتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر على ضرورة الالتزام بسجلات العمل اليومية والانضباط الإداري والحفاظ على معايير النظافة العامة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء داخل جميع وحدات ومستشفيات المحافظة.



