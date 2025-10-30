قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
محافظات

وكيل صحة الأقصر يتفقد المستشفيات ووحدات القرنة.. صور

وكيل صحة الأقصر يتفقد المستشفيات ووحدات القرنة ويتابع انتظام العمل داخل أقسام الغسيل الكلوي والحضانات
وكيل صحة الأقصر يتفقد المستشفيات ووحدات القرنة ويتابع انتظام العمل داخل أقسام الغسيل الكلوي والحضانات
شمس يونس

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بجولات ميدانية شملت عددًا من المنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

وشملت الجولة مستشفى القرنة المركزي، حيث تفقد وكيل الوزارة وحدة الغسيل الكلوي وقسم الحضانات، واطمأن على توافر المستلزمات والأدوية وانتظام جلسات الغسيل للمرضى، كما التقى بعدد من المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية ومستوى الرعاية المقدمة لهم.

وخلال تفقده لقسم الحضانات، تابع "أبو العطا" الأجهزة الطبية الحيوية وسجلات العمل وعدد الحالات المتواجدة بالقسم، مثمنًا جهود الفريق الطبي والتمريضي في تقديم الرعاية للأطفال حديثي الولادة.

كما شملت جولته المرور على وحدتي الشيخ عامر وأبو العنين التابعتين لإدارة القرنة الصحية، حيث تفقد الخدمات الصحية المقدمة وبرامج تنظيم الأسرة، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على حسن استقبال المرضى وتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر على ضرورة الالتزام بسجلات العمل اليومية والانضباط الإداري والحفاظ على معايير النظافة العامة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء داخل جميع وحدات ومستشفيات المحافظة.


 

الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر

