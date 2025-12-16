محافظ المنوفية يكرم الطالب عبدالرحمن مهدى لفوزه بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم .. صور

في لفتة طيبة ، كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الطالب عبدالرحمن مهدى خليل ، ابن قرية طبلوها بتلا لحصوله على المركز الأول في الالقمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32 فرع ذوى الهمم، تقديراً لجهوده وتميزه الفريد في حفظ كتاب الله برواية حفص عن عاصم وورش عن نافع، بحضور ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، ووالد الطالب المكرم.

أهداه محافظ المنوفية مكافأة مالية وشهادة تقدير لتفوقه في واحدة من أعرق المسابقات القرآن الدولية، معرباً عن بالغ فخره واعتزازه بهذا التفوق الذى حققه رغم التحديات والصعوبات لفقدانه نعمة البصر، حيث يعد نموذجاً يحتذي به في العزيمة والإصرار ومؤكداً حرصه على دعمه الكامل لذوى الهمم وتقديم أوجه الرعاية المباشرة كونهم جزء أساسي وأصيل في المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

فيما أعرب الطالب عبدالرحمن عن سعادته وشكره لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة وحرصه على لقائه وتكريمه الذى يمثل دافعاً قوياً للاستمرار في التفوق ورفع اسم المنوفية عالياً في كافة المحافل الدولية، فضلاً عن التواصل الدائم مع جميع أبنائه من ذوى الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير بيئة مناسبة تتيح لهم الإبداع والابتكار.