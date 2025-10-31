ابن الأقصر يحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير بطريقته.. الكشف في العيادة بجنيه

أعلن الدكتور معاذ عطيتو، طبيب وجراح العيون وابن مدينة القرنة بمحافظة الأقصر، عن خطوة مميزة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر له غدًا السبت الأول من نوفمبر 2025.

الدكتور معاذ قرر أن تكون فرحته مختلفة، فكتب بخط يده “روشتة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير”.

وأعلن أن الكشف في عيادته سيكون بجنيه واحد فقط، وهو نفس قيمة العملة التذكارية التي أصدرتها الدولة احتفالًا بالمتحف، في لفتة رمزية تؤكد أن سعادة المصريين بحدث بهذا الحجم تستحق المشاركة من الجميع كلٌّ بطريقته.

وقال الطبيب إن المبادرة جاءت من قلبه كتحية لمصر التي تبهر العالم بحضارتها، مؤكدًا أن هذه اللفتة هي أبسط ما يمكن أن يقدمه تقديرًا لوطنه، بينما دعا المواطنين إلى إحضار عملة معدنية فئة الجنيه عند الحضور “عشان مفيش فكة”، في لمسة فكاهية أضفت طابعا من البهجة على الفكرة.