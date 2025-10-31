جامعة الأقصر تواصل تنفيذ مبادرة تمكين لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شمس يونس

 تواصل جامعة الأقصر تنفيذ فعاليات الأسبوع التوعوي ضمن مبادرة «تمكين» الرئاسية، التي تهدف إلى دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الجامعي، وذلك تحت اشراف  الدكتورة ليلة يوسف مدير مركز خدمة طلاب ذوي الإعاقة.

وانطلقت الفعاليات بكلية الألسن بندوة بعنوان «كيف ندعم الطالب الكفيف في القاعة الدراسية؟» بمشاركة أكثر من 50 طالبًا، وشهدت مناقشات حول آليات تهيئة البيئة التعليمية وتطبيق مبادئ التعليم الدامج.

كما نُفذت ورشة فنية بعنوان «الفن باللمس» بمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، بمشاركة 47 طالبًا وطالبة، قدم خلالها المشاركون أعمالًا فنية معتمدة على الخامات الملموسة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من التعبير الفني.

وفي إطار تعزيز الوعي بتحديات الحركة، شاركت مجموعة من الطلاب في تجربة «الحركة بالعصابة» لمحاكاة طرق تنقل الطلاب المكفوفين داخل الحرم الجامعي.

كما أُقيمت ورشة تدريبية بعنوان «أساسيات لغة الإشارة» بمشاركة 35 طالبًا بهدف تعزيز مهارات التواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة السمعية.

وتؤكد جامعة الأقصر أن مبادرة «تمكين» تأتي في إطار التزامها بتوفير بيئة تعليمية شاملة تتيح المشاركة الكاملة لجميع الطلاب، ودعم قدراتهم وتفعيل دورهم في مختلف الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية.

