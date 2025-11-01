مديرية العمل بالأقصر تطلق ورشة تسويق إلكتروني بمركز التدريب المهنى بالطود

زار محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر بزيارة مركز التدريب المهنى بالطود لمتابعة أول يوم تدريبى لورشة التسويق الإلكتروني.

وحاضر في أول يوم بالتدريب عرفة العمارى مسئول صندوق دعم المشروعات “كيف تعرف قدراتك”.

وأوضح مدير مديرية العمل بالأقصر أن المديرية لن تدخر جهداً لمساعدة الشباب فى التأهيل لسوق العمل من خلال تدريبات تلبى احتياجات سوق العمل او فتح مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وفى إطار المتابعة المستمرة بتفعيل قانون العمل الجديد ١٤ لسنة ٢٠٢٥ قام مدير مديرية العمل بالأقصر مع مفتشى التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت المختلفة، وذلك بهدف متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وكذلك التفتيش على تراخيص عمل الأجانب ومراجعة عقود العمل الخاصة بالعمال ومواقع الإنشاء لمتابعة سلامة العاملين وأدوات الإنتاج ،وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة العمل على دعم منظومة العمل اللائق.

وأوضح "باسل" أنه فى إطار حرص المديرية على توفير فرص عمل لائقة تم توفير عدد ١ فرصة عمل لذوى الهمم ، وعدد ١٣ فرصة عمل أخرى منها عدد ٢ فرصة عمل لوظيفة مهندس ميكانيكي وفنيين كهرباء وتكييف ومساعد ميكانيكا لدى شركة فايكنج نايل كروز.