50 شابًا يبدعون في مسابقة التكنولوجيا بالأقصر برعاية وزير الشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر مسابقة متميزة في مجال التكنولوجيا والحاسب الآلي، وذلك بمركز شباب الإقالتة، برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

جاءت المسابقة ضمن خطة إدارة تنمية النشء بالمديرية، وشارك فيها 50 عضوًا من أعضاء نادي القرن 21 بمركزي شباب القرنة والإقالتة، حيث هدفت الفعالية إلى تنمية مهارات النشء في التعامل مع الحاسوب ومكوناته والتعرف على أساسيات نظام الحاسب واستخداماته الحديثة.

أدار فعاليات المسابقة فريق مركز المعلومات بمديرية الشباب والرياضة، المكوَّن من حسني بدري، و صلاح محمد النوبي، و أرميا لطيف أنور، وسط تفاعل كبير من المشاركين الذين أظهروا قدرات مميزة في استخدام التكنولوجيا.

وجاءت المسابقة تحت إشراف مروة محمد أحمد مديرة إدارة تنمية النشء، و أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وفريق عمل الإدارة، الذين أكدوا أن الهدف من الفعالية هو تعزيز ثقافة استخدام التكنولوجيا بين الشباب ودعم الابتكار في مجالات الحاسب الآلي بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.