حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
مدبولي: الدولة بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
محافظات

50 شابًا يبدعون في مسابقة التكنولوجيا بالأقصر برعاية وزير الشباب

50 شابًا يبدعون في مسابقة التكنولوجيا بالأقصر برعاية وزير الشباب ومحافظ الإقليم
50 شابًا يبدعون في مسابقة التكنولوجيا بالأقصر برعاية وزير الشباب ومحافظ الإقليم
شمس يونس

 نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر مسابقة متميزة في مجال التكنولوجيا والحاسب الآلي، وذلك بمركز شباب الإقالتة، برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

جاءت المسابقة ضمن خطة إدارة تنمية النشء بالمديرية، وشارك فيها 50 عضوًا من أعضاء نادي القرن 21 بمركزي شباب القرنة والإقالتة، حيث هدفت الفعالية إلى تنمية مهارات النشء في التعامل مع الحاسوب ومكوناته والتعرف على أساسيات نظام الحاسب واستخداماته الحديثة.

أدار فعاليات المسابقة فريق مركز المعلومات بمديرية الشباب والرياضة، المكوَّن من  حسني بدري، و صلاح محمد النوبي، و أرميا لطيف أنور، وسط تفاعل كبير من المشاركين الذين أظهروا قدرات مميزة في استخدام التكنولوجيا.

وجاءت المسابقة تحت إشراف  مروة محمد أحمد مديرة إدارة تنمية النشء، و أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وفريق عمل الإدارة، الذين أكدوا أن الهدف من الفعالية هو تعزيز ثقافة استخدام التكنولوجيا بين الشباب ودعم الابتكار في مجالات الحاسب الآلي بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر رياضة الاقصر

