هشام طلعت مصطفى: أسعار الغرف في افتتاح المتحف المصري بالقاهرة 1100 والأقصر 1050دولارا

أكد هشام طلعت مصطفى، خلال حضوره افتتاح المتحف المصري الكبير، أن القطاع السياحي هو قلب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يزيد من التدفق النقدي ويعزز حماية الاقتصاد الوطني، كما يخلق صورة ذهنية جديدة لمصر تعكس قوتها وتؤثر إيجابًا على جميع القطاعات الصناعية.

أسعار الإقامة ليلة الافتتاح

كشف هشام طلعت مصطفى عن أسعار الإقامة ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث بلغت:

القاهرة: 1100 دولار

الأقصر: 1050 دولارا

كما أشار إلى أن سعر الغرفة في شرم الشيخ تضاعف 4 مرات نتيجة الطلب الكبير على الفنادق خلال هذا الحدث العالمي.

المتحف المصري الكبير رمز حضاري عالمي

وقال هشام طلعت مصطفى إن افتتاح المتحف يمثل لحظة فارقة لمصر، ليس فقط على صعيد السياحة والاقتصاد، بل أيضًا على مستوى الحفاظ على التراث الحضاري ونقله للعالم، مؤكداً أن المشروع يسهم في تعزيز مكانة مصر سياحيًا واقتصاديًا على الساحة الدولية.