قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مخرج افتتاح المتحف الكبير عمرو الوديدي: فخور بأني جزء من هذا الحدث الضخم .. خاص

عمرو الوديدى
عمرو الوديدى
أحمد إبراهيم

علق المخرج عمرو الوديدى على مدى فخرة واعتزازه بالمشاركة فى حدث ضخم مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك قبل ساعات قليلة على انطلاقه. 

وقال الوديدي فى تصريح خاص لموقع صدى البلد : إننى فخور وسعيد بمشاركتى فى هذا الحدث العظيم الذى يعد فخرا لنا جميعا وكوني جزءا من هذا الحدث فهو فخر كبير لى. 

وأضاف عمرو الوديدي : أقوم بالإخراج المسرحي لحفل الافتتاح الخاص بالمتحف المصري الكبير ونحن حاليا نعمل على قدم وساق حيث قاربنا على انطلاق الحفل الذى ينتظره العالم أجمع وأتمنى أن ينال الافتتاح إعجاب الجميع ويحظى باحترام العالم ككل. 

من هو عمرو الوديدي 

تخرج عمرو الوديدي في كلية الإعلام عام 2002، وكان من أوائل دفعته، ليبدأ مسيرته المهنية بالعمل كمساعد مخرج في عدد من الكليبات والبرامج المنوعة والإعلانات.

التحق بعد ذلك بقناة نايل لايف خلال فترة رئاسة الإعلامية سلمى الشماع، وشارك في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج المميزة قبل ظهور القنوات الخاصة، من بينها برنامج اسهر معانا. كما تدرب وعمل في التلفزيون المصري وشارك في العديد من برامج الهواء.

وشارك الوديدي أيضًا في عدد من الفعاليات الوطنية الكبرى التي شرفها بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، واحتفالات 6 أكتوبر، وافتتاح مدينتي المنصورة الجديدة وبرج العرب، بالإضافة إلى احتفالية عيد المرأة المصرية برعاية السيدة الأولى، إلى جانب مشاركته في موكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش.

وعلى الصعيد الدولي، عمل الوديدي كمخرج ومدير مسرح في العديد من الفعاليات الكبرى خارج مصر، منها اليوبيل الفضي للملك عبد الله الثاني، وحفل الزفاف الملكي لولي عهد الأردن، فضلًا عن مشاركته في عدد من الفعاليات الفنية والثقافية في الرياض والأردن.

عمرو الوديدي المخرج عمرو الوديدي افتتاح المتحف الكبير المتحف المصري الكبير تصميم المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

كندة علوش

كندة علوش: ننتظر بفخر واعتزاز افتتاح المتحف المصري الكبير

أحلام

أحلام تتغزل في مصر بإطلالة فرعونية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

فيفى عبده

فيفي عبده عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إنى مصرية| خاص

بالصور

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد