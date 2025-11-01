مخرج افتتاح المتحف الكبير عمرو الوديدي: فخور بأني جزء من هذا الحدث الضخم .. خاص

علق المخرج عمرو الوديدى على مدى فخرة واعتزازه بالمشاركة فى حدث ضخم مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك قبل ساعات قليلة على انطلاقه.

وقال الوديدي فى تصريح خاص لموقع صدى البلد : إننى فخور وسعيد بمشاركتى فى هذا الحدث العظيم الذى يعد فخرا لنا جميعا وكوني جزءا من هذا الحدث فهو فخر كبير لى.

وأضاف عمرو الوديدي : أقوم بالإخراج المسرحي لحفل الافتتاح الخاص بالمتحف المصري الكبير ونحن حاليا نعمل على قدم وساق حيث قاربنا على انطلاق الحفل الذى ينتظره العالم أجمع وأتمنى أن ينال الافتتاح إعجاب الجميع ويحظى باحترام العالم ككل.

من هو عمرو الوديدي

تخرج عمرو الوديدي في كلية الإعلام عام 2002، وكان من أوائل دفعته، ليبدأ مسيرته المهنية بالعمل كمساعد مخرج في عدد من الكليبات والبرامج المنوعة والإعلانات.

التحق بعد ذلك بقناة نايل لايف خلال فترة رئاسة الإعلامية سلمى الشماع، وشارك في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج المميزة قبل ظهور القنوات الخاصة، من بينها برنامج اسهر معانا. كما تدرب وعمل في التلفزيون المصري وشارك في العديد من برامج الهواء.

وشارك الوديدي أيضًا في عدد من الفعاليات الوطنية الكبرى التي شرفها بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، واحتفالات 6 أكتوبر، وافتتاح مدينتي المنصورة الجديدة وبرج العرب، بالإضافة إلى احتفالية عيد المرأة المصرية برعاية السيدة الأولى، إلى جانب مشاركته في موكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش.

وعلى الصعيد الدولي، عمل الوديدي كمخرج ومدير مسرح في العديد من الفعاليات الكبرى خارج مصر، منها اليوبيل الفضي للملك عبد الله الثاني، وحفل الزفاف الملكي لولي عهد الأردن، فضلًا عن مشاركته في عدد من الفعاليات الفنية والثقافية في الرياض والأردن.