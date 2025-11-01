قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد بلال: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة قوة وفخر للعالم

أحمد بلال
أحمد بلال
أحمد إبراهيم

أعرب كابتن أحمد بلال، المنتج الفني، ولاعب الكرة السابق، عن فخره وسعادته البالغة بافتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي هو تجسيد حقيقي لعظمة مصر ومكانتها الفريدة في التاريخ الإنساني.

وقال بلال، في تصريح خاص: "مصر كانت وما زالت قلب الحضارة الإنسانية، وافتتاح هذا المتحف الضخم يبعث برسالة قوية إلى العالم كله أن مصر تسير بثبات نحو المستقبل دون أن تنسى ماضيها العريق".

أحمد بلال : الافتتاح رمز لقدرة مصر على الانطلاق 

وأضاف: "بلدنا هي بلد الأهرامات والنيل والرسالات والأزهر الشريف، مهد الديانات ومصدر الإلهام منذ آلاف السنين. هذا الافتتاح ليس فقط حدثًا ثقافيًا، لكنه رمز لقدرة مصر على الانطلاق والتجديد الدائم، مع الحفاظ على جذورها وهويتها".

وختم قائلاً: "كل مصري النهارده فخور، لأن العالم كله بيبص على مصر بإعجاب واحترام.. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى، ده رسالة عن حضارة بتلهم الإنسانية منذ آلاف السنين، ولسه قادرة تدهشها كل يوم".

