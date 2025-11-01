يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة

عبرت النجمة الكبيرة يسرا ، عن سعادتها وفخرها بافتتاح المتحف المصري الكبير، مرحبة بضيوف مصر من الوفود المشاركة في حفل افتتاح المتحف.

وقالت يسرا، عبر حسابها على منصة X: "تعالوا شوفوا مصر بعنيكم، أرض الحضارة والتاريخ، وأكبر متحف بيحكي حكاية أعظم شعب عبر العصور"، مضيفة: "زوروا مصر الطيبة واتفرجوا على المجد اللي لسه عايش في كل حجر ورسوم".

كما قالت أيضا في فيديو: "أهلا بيكم في مصر وأهلا بضيوف مصر، تعالوا نورونا واتفرجوا على حضارة مصر العظيمة في المتحف المصري أكبر متحف في العالم.. أهلا بيكم"

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (79) وفدًا رسميًا، بينهم (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.