رئيس سياحة الشيوخ: المتحف المصري الكبير ملحمة حضارية تليق باسم مصر وتاريخها العريق

قال المستشار محمد عمران، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير، يُعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ الإنسانية، وملحمة حضارية تليق باسم مصر وتاريخها العريق.

وأكد “عمران” أن هذا الصرح العملاق لا يُمثل مجرد متحف لعرض الآثار، بل هو جسر حضاري بين الماضي والحاضر والمستقبل، يروي للعالم قصة الإنسان المصري الذي صنع المجد وترك للبشرية أعظم ميراث ثقافي عبر التاريخ.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن حضور هذا العدد غير المسبوق من الملوك والرؤساء والقادة من مختلف دول العالم يعكس المكانة الثقافية الرفيعة التي تحظى بها مصر، ويدلل على نجاح الدولة المصرية في استعادة ريادتها الحضارية والثقافية في المنطقة والعالم.

وأضاف المستشار محمد عمران أن المتحف المصري الكبير يُعد هدية مصر للبشرية، ودليلًا على قوة الدولة الحديثة التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة، وتقدم للعالم نموذجًا فريدًا لاحترام التاريخ وصناعة المستقبل.