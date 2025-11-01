الساعات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. العالم يترقب حدثًا تاريخيًا

قال هاني النحاس، مراسل صدى البلد، إنه لم يعد يفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير سوى ساعات قليلة، وسط مشاركة أكثر من 180 مؤسسة إعلامية عالمية لتوثيق هذا الحدث الفريد، الذي يُعد الأكبر في تاريخ المتاحف والآثار.

أضخم متحف في العالم بمساحة 500 ألف متر مربع

وأشار النحاس إلى أن المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، أي ما يعادل 70 ملعب كرة قدم، ويضم 100 ألف قطعة أثرية، بينها 5 آلاف قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون تُعرض لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.

حضور دولي رفيع المستوى

وأوضح مراسل صدى البلد أن الافتتاح يشهد حضور 79 وفدًا دوليًا، بينهم 39 ملكًا ورئيسًا وأميرًا من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن القادة بدأوا الوصول إلى القاهرة، فيما ينتظر وصول رؤساء دول أخرى خلال ساعات.

وأشار النحاس إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الفعاليات، مؤكدًا أن افتتاح المتحف يمثل رسالة حضارية تجسد تاريخ مصر العريق الممتد لأكثر من 7 آلاف عام.