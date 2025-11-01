قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
الساعات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. العالم يترقب حدثًا تاريخيًا

منار عبد العظيم

قال هاني النحاس، مراسل صدى البلد، إنه لم يعد يفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير سوى ساعات قليلة، وسط مشاركة أكثر من 180 مؤسسة إعلامية عالمية لتوثيق هذا الحدث الفريد، الذي يُعد الأكبر في تاريخ المتاحف والآثار.

أضخم متحف في العالم بمساحة 500 ألف متر مربع

وأشار النحاس إلى أن المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، أي ما يعادل 70 ملعب كرة قدم، ويضم 100 ألف قطعة أثرية، بينها 5 آلاف قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون تُعرض لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.

حضور دولي رفيع المستوى

وأوضح مراسل صدى البلد أن الافتتاح يشهد حضور 79 وفدًا دوليًا، بينهم 39 ملكًا ورئيسًا وأميرًا من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن القادة بدأوا الوصول إلى القاهرة، فيما ينتظر وصول رؤساء دول أخرى خلال ساعات.

وأشار النحاس إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الفعاليات، مؤكدًا أن افتتاح المتحف يمثل رسالة حضارية تجسد تاريخ مصر العريق الممتد لأكثر من 7 آلاف عام.

هاني النحاس افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

