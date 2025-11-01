بسنت النبراوي بإطلالة فرعونية: المتحف المصري الكبير حدث عالمي ينتظره الجميع

احتفلت الفنانة بسنت النبراوي بافتتاح المتحف المصري الكبير الحدث المنتظر مساء اليوم، وهو الحدث العالمي المنتظر الذي يترقبه الملايين داخل مصر وخارجها.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أعربت النبراوي عن فخرها بهذا الحدث التاريخي قائلة:

"المتحف المصري الكبير حدث عالمي وعظيم، كل العالم ينتظر مشاهدة الحدث. بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الجهود المبذولة، وتحيا مصر والشعب المصري."

وأكدت بسنت أن هذا الافتتاح يمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، باعتباره مشروعًا قوميًا يبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة أمام العالم، مشيرة إلى أن الشعب المصري يستحق أن يفخر بما تحققه بلاده من إنجازات.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بشكل متكامل.