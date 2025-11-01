هدى سلامة: المتحف الكبير لحظة فخر تعيد لمصر مجدها الحضاري

أكدت الخبيرة الأثرية هدى سلامة، الباحثة في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا حضاريًا فريدًا ولحظة فخر لكل المصريين ومحبي التراث حول العالم، مشيرة إلى أنه صرح يعيد تقديم صورة مصر التاريخية بروح عصرية ومبهرة.

تصميم معماري يعانق أهرامات الجيزة

وأوضحت سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف وسارة مجدي في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن التصميم المعماري للمتحف تم اختياره بعناية لتحقيق تكامل بصري وتاريخي مع أهرامات الجيزة.

وأضافت أن الهندسة الهرمية والمثلثة للمبنى تنسجم مع المشهد الأثري المحيط، في تجسيد معاصر لعظمة الحضارة المصرية القديمة.

مركز ترميم هو الأكبر في الشرق الأوسط

وأشارت الخبيرة الأثرية إلى أن المتحف يضم أكبر مركز متخصص لترميم الآثار في الشرق الأوسط، مزودًا بأحدث المعامل والتقنيات العالمية، تشمل معامل للأخشاب والمنسوجات والبردي والمومياوات.

دقة عالمية في ترميم القطع الأثرية

وأكدت سلامة أن عمليات الترميم داخل المتحف تمت وفق أعلى المعايير الدولية، وبـ أيدٍ مصرية مدرّبة، استعدادًا لعرض القطع الأثرية أمام الزوار في هذا الصرح العالمي الفريد.