افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة

قالت مجلة آرش ديلي، يُرسي المتحف المصري الكبير معلمًا ثقافيًا جديدًا على هضبة الجيزة، ويربط القاهرة الحديثة بتراثها الأثري ، ويُعيد صياغة تجربة الزائر لواحدة من أهم المواقع التاريخية في العالم.

يُنظّم التصميم المتحفي الرائع من خلال سلسلة من المحاور البصرية والمكانية المُحاذية للأهرامات الثلاثة الأهمية الفريدة للمكان .

في الداخل، تحتوي القاعة الكبرى المكونة من ستة طوابق على تمثال رمسيس الثاني، الذي يبلغ عمره 3200 عام، تحت سقف يسمح بدخول ضوء الشمس.

ينتقل الزوار على طول درج مركزي يربط المدخل بمستوى المتحف الرئيسي ، مُتيحًا إطلالات مُؤطّرة على آثار الجيزة من خلال جدار زجاجي بارتفاع كامل.

يضم المتحف مساحة عرض تبلغ حوالي 81,000 متر مربع . وتضم مجموعته الدائمة أكثر من 100,000 قطعة أثرية، مما يجعله أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة ومن أكبر المتاحف على الإطلاق.

تُعرض مجموعة توت عنخ آمون الكاملة، التي تضم أكثر من 5,000 قطعة، بما في ذلك قناعه الجنائزي الذهبي ومتعلقاته الشخصية، معًا لأول مرة منذ اكتشاف مقبرة الفرعون عام 1922.

ومن أبرز المعروضات الأخرى مركب خوفو الشمسي المُرمم، ومنحوتات ضخمة لحكام قدماء، وأشياء نُقلت من مواقع أثرية ومتاحف إقليمية في أنحاء مصر .

يُؤكد التكوين المعماري على الترابط الأفقي مع الهضبة، ويحافظ على تناغمه البصري مع المناظر الطبيعية المحيطة. وتتوافق كتلة المبنى مع منحنيات الصحراء ، مما يضمن بقاءه تابعًا للأهرامات في الأفق. ويتم تعديل الإضاءة الطبيعية من خلال الأسقف المطوية والجدران الشفافة المائلة، مما يُنتج جودة محيطية متناسقة مناسبة للحفظ والعرض.

ويتيح هذا الترتيب المكاني عرض القطع الأثرية كبيرة الحجم في صالات عرض مفتوحة تدعم مرونة التنظيم.