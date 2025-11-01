قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج على رأس أولوياتنا

مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج يلتقي أعضاء الجالية المصرية في أبوظبي
مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج يلتقي أعضاء الجالية المصرية في أبوظبي
علي صالح

التقى السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بعددٍ من رموز وأعضاء الجالية المصرية في أبوظبي، بمقر السفارة المصرية في الإمارات، وذلك في إطار توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتواصل مع مختلف الجاليات المصرية،

وشارك في اللقاء السفير عصام عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، وأعضاء السفارة.

ورحب السفير حداد الجوهري في مستهل اللقاء بأعضاء الجالية المصرية في أبوظبي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الأخوية المصرية/ الإماراتية.

وأكد مساعد الوزير التزام وزارة الخارجية والهجرة بتوفير الرعاية للمواطنين المصريين بالخارج، مشددًا على أن رفع كفاءة الخدمات المقدمة يأتي على رأس أولويات قيادة الوزارة في المرحلة الحالية، لاسيما في مجالات تطوير آليات العمل القنصلي والتحول إلى المعاملات المميكنة بما يصب في صالح المواطن المصري بالخارج، ومتضمنًا تقليص المدة الزمنية اللازمة لها.

ونوه السفير حداد الجوهري في هذا الصدد بالآلية الإلكترونية التي يتم من خلالها تحديد المواعيد لإصدار جوازات السفر وبطاقات الميلاد.

كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات التي تهم الجالية المصرية، حيث استمع مساعد الوزير إلى مجموعةٍ من المقترحات بصورة واقعية حول الموضوعات التي تتعلق بالاهتمام والرعاية بالجالية المصرية في دولة الإمارات.

وأشاد الجوهري بالتفاعل الإيجابي من أبناء الجالية المصرية بالخارج، الذي يعد محورًا أساسيًا من محاور التطوير القنصلي بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.

واتصالًا بما سبق، استعرض السفير حداد الجوهري المبادرات التي أطلقتها وزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة الجاليات بالخارج، ومن أهمها تسهيل التحويلات المالية، وإتاحة فتح الحسابات البنكية من الخارج من خلال توقيع البروتوكول الخاص بمبادرة "افتح حسابك في مصر" والتعاون مع البنك المركزي المصري، وكذلك توفير خدمات بنكية أخرى ذات مزايا خاصة، فضلًا عن مبادرات التأمين والتعليم، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم رعاية شاملة لأبنائها في الخارج.

كما حث مساعد الوزير للشئون القنصلية أبناء الجالية على المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في توفير الفرصة لكافة أبنائها في الخارج لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

من جانبه، استعرض السفير عصام عاشور سفير جمهورية مصر العربية في دولة الإمارات، استعدادات السفارة لاستقبال أعضاء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

ودعا أعضاء الجالية للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها السفارة بمناسبة افتتاح قسمها القنصلي الجديد في الأول من نوفمبر ٢٠٢٥، كما استعرض أهم التحديات التي تشهدها القنصلية المصرية في أبوظبي لتيسير الخدمات على أعضاء الجالية المترددين عليها.

كان مساعد الوزير قد التقى خلال الزيارة بكلٍ من وكيل وزارة الداخلية ومسؤولي الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، لمناقشة الموضوعات التي تهم الجالية المصرية في دولة الإمارات.

وزير الخارجية والهجرة السفير حداد الجوهري الجاليات المصرية وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج دولة الإمارات العربية المتحدة السفارة المصرية السفير عصام عاشور

